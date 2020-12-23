TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:KKTC’ye 800 milyon TL kaynak aktarılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, KKTC’de kamu çalışanlarının maaş müjdesi beklediğini belirterek, “O müjdeyi verelim.. 800 milyon TL nakit aktarımı yapacağız” dedi. Oktay, aktarılan 800 milyon TL ile bütçe ve maaş ödemelerindeki sorunun çözüleceğini ifade ederek, “Bunun ötesinde sorunlar olursa birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz” diye konuştu.