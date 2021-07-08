TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bafra Köyü'nü Ziyaret Etti

“Biriz, beraberiz, ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin kendileri için gönül coğrafyası olduğunu belirterek, “Biriz, beraberiz, ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin herhangi bir ilişki olmadığını vurgulayan Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıslı kardeşlerimizin kılına zarar gelse, bütün Türkiye ayağa kalkar, titrer ve gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin kalkınması için her alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Oktay, güçlü bir KKTC Devleti inşa etmek için çalıştıklarını kaydetti

Oktay, organize sanayi bölgeleri ile ilgili Türkiye’de dünya çapında bir tecrübeye sahip olduklarını, bu tecrübenin KKTC’de hayata geçirilmesinin gençlerin ve kadınların istihdamında önemli katkı yapacağını, başka yerlere ve ülkelere göçün önleneceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberindeki heyetle bu akşam Bafra köyünü ziyaret ederek bölge halkıya bir araya geldi.

Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar eşlik etti.

Yaklaşık 2 yıldır KKTC ile yakından ilgilendiğini, kaydeden Oktay, “Ama çalışmaya başladıktan sonra görüyorsunuz ki burası bir zorunluluk değil.. Burası bir iş değil. Sadece iş olduğundan dolayı gidip gelebileceğiniz bir yer değil. Burası bizim gönül coğrafyamız, biriz, beraberiz ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten” dedi.

Gönül bağının her zaman devam edeceğini söyleyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’In saygı, sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaret edecek olmasının Kıbrıs’a verdiği değerin, birliğin beraberliğin ciddi göstergesi olduğunu söyledi.

Türk gelenek ve göreneklerinde bayramın memlekette geçirildiğine dikkati çeken Oktay, “Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının bir ziyaretin çok ötesinde anlamı var. Buraya geldiğimizde biz başka bir yere gitmiyoruz. Kendi evimize, yuvamıza kardeşlerimize, memleketimize geliyoruz. Siz de Türkiye’ye geldiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz zaten…” dedi.

Oktay, “Buradan bütün dünyaya mesajımız olsun” diyen Oktay, “KKTC’yi değerlendirirken gerek AB gerek başka ülkeler bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu herhangi iki devlet arasında , iki ülke arasında bir işbirliği değil. Biz dediğimiz tekliğin göstergesi bu. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse eğer hangi bir kılının zerresine herhangi bir şey olursa bütün Türkiye ayağa kalkar, bütün Türkiye titrer ve gereğini yapar hangi konuda olursa olsun bu… “ diye devam etti

“TÜM ALANLARDA ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

KKTC’nin kalkınmasına yönelik tüm alanlarda yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Oktay, “Nerede ne tür talepler var, bunları yakın çalışıyoruz” dedi.

En büyük talebin yollarla ilgili olduğunu gördüklerinde “yolları yapacağız” dediklerini belirten Oktay, KKTC’nin her bölgesinde yol çalışmalarının fiilen başladığını söyledi.

Oktay, Lefkoşa ile ilgili ilk yolun açılışını yapacaklarını Karpaz dahil köy yollarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını, devamının da geleceğini ifade etti.

Su tünelini açtıklarını kaydeden Oktay, yıl sonuna kalmadan Güzelyurt ovasına su vermeye başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mesarya Ovası’nın muhteşem bir ova olduğunu, doğru değerlendirildiğinde geliri birkaç kat artıracağını, refah seviyesini başka bir boyuta taşıyacağını, sıkıntısının sulamayla ilgili olduğunu vurgulayan Oktay, “Bizim arzumuz bu kısmın da sulanması. O proje de başlıyor. 3-4 yıllık projenin tamamlanma süresi var. Bu süre içerisinde bunu da tamlamayacağız. Bu size iş olarak, aş olarak dönecek, gelir olarak dönecek.” dedi.

Sağlık alanındaki çalışmalara değinen Oktay, salgın döneminde acil durum hastanesinin 45 günden yapıldığını belirterek, tüm ülkenin ihtiyacını giderecek 500 yataklı hastanenin temelini yıl bitmeden atmak istediklerini söyledi.

Girne’de iki hastaneyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oktay, sağlık alanında da KKTC’yi güçlendirmek istediklerini havalimanını da bu yıl sonu itibarıyla tamamlanma aşamasına getirmek istediklerini ifade etti.

SPOR FAALİYETLERİNE KATKI

KKTC’yi her ziyaretinde gençlerin, spor kulüplerinin kendilerinden talepleri olduğunu söyleyen Oktay, bununla ilgili çalışmayı son aşamasına getirdiklerini ve Erdoğan’ın KKTC ziyareti ile başlayacağını duyurdu.

E-DEVLET

E-devlet ile ilgili Türkiye’deki tecrübeyi KKTC’ye aktaracaklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinde e-devletin biten kısımlarının hizmete açılacağını belirtti.

Oktay e-devletin, kamu hizmetleri yanında ülkede üretilen ürünlerin dünya pazarına çıkmasının önünü açacağını ifade etti.

Her sektörde ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Oktay, gençlerle ve kadınlarla ilgili istihdam oluşturacak alanların önemine değinerek, Türkiye’de dünya ölçeğinde tecrübeleri olan organize sanayi bölgelerini KKTC’ye taşımak istediklerini kaydetti.

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde Gaziantep örneğini veren Oktay yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde bir kerede 300 fabrika açıldığından bahsederek, bu tecrübeleri KKTC’ye taşımak istediklerini, iş insanlarına KKTC’nin imkanları doğru tanıtıldığında ,iş insanları bir araya getirildiğinde gençlerin iş aramak için başka yere, ülkeye gitmelerine gerek olmayacağını KKTC’yi , gıpta ile bakılan bir ülkeye dönüştürme arzusunda olduklarını söyledi.

Oktay, “Egemen eşit iki devlet derken iki devlet bir biriyle konuşsun diyoruz artık. Bir tarafta devlet olacak bir tarafta toplum olacak böyle bir şey yok bu eşitlik değil. Bir tarafta devlet varsa diğer tarafta da devlet vardır biz burayı 307 yıl sadece kendimizin idaresinde olan bir adadan bahsediyoruz” diyerek Kıbrıs Türkü’nün kendi öz adasında azınlık hale getirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini göz yummayacaklarını ifade etti.

Oktay “Devlet boyutunda gideceksek bu devletin ayakta durması lazım güçlü bir şekilde inşa etmemiz lazım bunu birlikte yapacağız, buna çalışıyoruz . Tüm alanlarda bu çalışmalarımız devam edecek “dedi.

Oktay organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili her çalışmayı yaptıklarını ancak Cumhuriyet Meclisi’nden bir yasa geçmesi gerektiğini, yasa geçer geçmez regüle edeceklerini, mevcut yasa ile kurulması halinde organize sanayi bölgelerinin kısa sürede batacağını ifade etti.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de ziyareti için Oktay’a teşekkür ederek Mehmetçik Belediyesi ve belde ile ilgili bilgi verdi.

Sarıçizmeli, Bafra bölgesindeki 14 otelin tamamlanmasıyla yatak kapasitesinin 20 bine çıkacağını kaydederek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için yatırımların önemine değindi ve Türkiye’nin katkılarının aynı inançla devam edeceğine inanç belirtti

Sarıçizmeli, Türkiye Büyükelçiliği, KEİ, katkıları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hassasiyetle bölgede önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, teşekkür etti.