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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bafra Köyü'nü Ziyaret Etti

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“Biriz, beraberiz, ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten”
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bafra Köyü'nü Ziyaret Etti

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin kendileri için  gönül coğrafyası olduğunu belirterek, “Biriz, beraberiz, ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin herhangi bir ilişki olmadığını vurgulayan Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıslı kardeşlerimizin kılına zarar gelse, bütün Türkiye ayağa kalkar, titrer ve gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin kalkınması için her alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Oktay, güçlü bir KKTC Devleti inşa etmek için çalıştıklarını kaydetti

Oktay, organize sanayi bölgeleri ile ilgili Türkiye’de dünya çapında bir tecrübeye sahip olduklarını, bu tecrübenin KKTC’de hayata geçirilmesinin gençlerin ve kadınların istihdamında önemli katkı yapacağını, başka yerlere ve ülkelere göçün önleneceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberindeki heyetle bu akşam Bafra köyünü ziyaret ederek bölge halkıya bir araya geldi.

Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar eşlik etti.

Yaklaşık 2 yıldır  KKTC ile  yakından ilgilendiğini, kaydeden Oktay,  “Ama çalışmaya başladıktan sonra görüyorsunuz ki burası bir zorunluluk değil.. Burası bir iş değil. Sadece iş olduğundan dolayı gidip gelebileceğiniz bir yer değil. Burası bizim gönül coğrafyamız, biriz, beraberiz ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten” dedi.

Gönül bağının her zaman devam edeceğini söyleyen Oktay,   Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’In saygı, sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Oktay, 20  Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaret edecek olmasının Kıbrıs’a verdiği değerin, birliğin beraberliğin ciddi göstergesi olduğunu söyledi.

Türk gelenek ve göreneklerinde bayramın memlekette geçirildiğine dikkati çeken Oktay, “Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının  bir ziyaretin çok ötesinde anlamı var.  Buraya geldiğimizde biz başka bir yere gitmiyoruz. Kendi evimize, yuvamıza kardeşlerimize, memleketimize geliyoruz. Siz de Türkiye’ye geldiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz zaten…” dedi.

Oktay, “Buradan  bütün dünyaya mesajımız olsun” diyen Oktay, “KKTC’yi değerlendirirken gerek AB   gerek başka ülkeler bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu herhangi  iki devlet arasında , iki ülke arasında bir  işbirliği değil. Biz dediğimiz tekliğin göstergesi bu.  Dolayısıyla burada  Kıbrıs Türkü’nün  Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse  eğer hangi bir kılının zerresine herhangi bir şey olursa  bütün Türkiye ayağa kalkar, bütün Türkiye titrer ve gereğini yapar hangi konuda olursa olsun bu… “ diye devam etti

“TÜM  ALANLARDA ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

KKTC’nin kalkınmasına yönelik tüm alanlarda yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Oktay, “Nerede ne tür talepler var, bunları yakın çalışıyoruz” dedi.

En  büyük talebin yollarla ilgili olduğunu gördüklerinde “yolları yapacağız” dediklerini belirten Oktay,  KKTC’nin her bölgesinde yol çalışmalarının fiilen başladığını söyledi.

Oktay, Lefkoşa ile ilgili ilk yolun açılışını yapacaklarını  Karpaz dahil köy yollarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını, devamının da geleceğini ifade etti.

Su tünelini açtıklarını kaydeden Oktay,  yıl sonuna kalmadan Güzelyurt ovasına su vermeye başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mesarya Ovası’nın  muhteşem bir ova  olduğunu, doğru değerlendirildiğinde  geliri birkaç  kat artıracağını, refah seviyesini başka bir boyuta taşıyacağını, sıkıntısının sulamayla ilgili olduğunu vurgulayan Oktay,  “Bizim arzumuz  bu kısmın da sulanması.  O proje de başlıyor.  3-4 yıllık projenin tamamlanma süresi var. Bu süre içerisinde bunu da tamlamayacağız. Bu size iş olarak, aş olarak dönecek, gelir olarak dönecek.” dedi.

Sağlık alanındaki çalışmalara değinen Oktay, salgın döneminde acil durum hastanesinin 45 günden yapıldığını belirterek,  tüm ülkenin ihtiyacını giderecek 500 yataklı hastanenin temelini yıl bitmeden atmak istediklerini söyledi.

Girne’de iki hastaneyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oktay,  sağlık alanında da KKTC’yi güçlendirmek istediklerini havalimanını da bu yıl sonu itibarıyla tamamlanma aşamasına getirmek istediklerini ifade etti.

SPOR FAALİYETLERİNE KATKI

KKTC’yi her ziyaretinde gençlerin, spor kulüplerinin  kendilerinden  talepleri olduğunu söyleyen Oktay,  bununla ilgili çalışmayı son aşamasına getirdiklerini ve Erdoğan’ın KKTC ziyareti ile başlayacağını duyurdu.

E-DEVLET

E-devlet ile ilgili Türkiye’deki tecrübeyi KKTC’ye aktaracaklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinde e-devletin biten kısımlarının hizmete açılacağını belirtti.

Oktay e-devletin, kamu hizmetleri yanında ülkede üretilen  ürünlerin dünya pazarına  çıkmasının önünü açacağını ifade etti.

Her sektörde ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Oktay,  gençlerle ve kadınlarla ilgili istihdam oluşturacak alanların önemine değinerek,  Türkiye’de dünya ölçeğinde tecrübeleri olan organize sanayi bölgelerini KKTC’ye taşımak istediklerini kaydetti.

Türkiye’deki organize  sanayi bölgelerinde Gaziantep örneğini veren Oktay yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde bir kerede 300 fabrika açıldığından bahsederek, bu tecrübeleri KKTC’ye taşımak istediklerini, iş insanlarına KKTC’nin imkanları doğru tanıtıldığında ,iş insanları bir araya getirildiğinde gençlerin iş aramak için  başka yere, ülkeye  gitmelerine gerek olmayacağını KKTC’yi , gıpta ile bakılan bir ülkeye dönüştürme arzusunda olduklarını  söyledi.

Oktay, “Egemen eşit iki devlet derken iki devlet bir biriyle konuşsun  diyoruz artık.  Bir tarafta devlet olacak bir tarafta toplum olacak böyle bir şey yok bu eşitlik değil. Bir tarafta devlet varsa diğer  tarafta da devlet vardır biz burayı 307 yıl sadece  kendimizin idaresinde olan bir adadan bahsediyoruz” diyerek Kıbrıs Türkü’nün kendi öz adasında  azınlık hale getirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini göz yummayacaklarını ifade etti.

Oktay “Devlet boyutunda gideceksek bu devletin ayakta durması lazım güçlü  bir şekilde inşa etmemiz lazım bunu birlikte yapacağız, buna çalışıyoruz . Tüm alanlarda bu çalışmalarımız devam edecek          “dedi.

 Oktay organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili her çalışmayı yaptıklarını  ancak Cumhuriyet Meclisi’nden bir yasa geçmesi gerektiğini, yasa geçer geçmez regüle edeceklerini, mevcut yasa ile kurulması halinde organize sanayi bölgelerinin kısa sürede batacağını ifade etti.

SARIÇİZMELİ

 Mehmetçik Belediye  Başkanı Cemil Sarıçizmeli de ziyareti için Oktay’a teşekkür ederek  Mehmetçik Belediyesi ve belde ile ilgili bilgi verdi.

Sarıçizmeli,  Bafra bölgesindeki 14 otelin tamamlanmasıyla yatak kapasitesinin 20 bine çıkacağını kaydederek,   ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için yatırımların önemine değindi ve Türkiye’nin katkılarının aynı inançla devam edeceğine inanç belirtti

Sarıçizmeli, Türkiye Büyükelçiliği, KEİ, katkıları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  gösterdiği hassasiyetle  bölgede önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, teşekkür etti.

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