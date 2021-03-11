  • BIST 1.565
  • Altın 415,769
  • Dolar 7,4593
  • Euro 8,8993
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Amcaoğlu’nu kabul etti

» »
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu kabul ederek, bir süre görüştü.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Amcaoğlu’nu kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu kabul ederek, bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, başta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmak üzere, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede,  Başbakan Ersan Saner’in sağlık durumu da gündeme gelirken, Oktay, sağlık ve afiyet temennileriyle birlikte Başbakan Saner’i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...KIB-TEK’te talimatı kim verdi?10 Mart 2021 Çarşamba 22:00
  • KTTO bu kaynak ekonomik canlanmayı sağlamak bakımından yeterli olmayacağı vurgulandı.10 Mart 2021 Çarşamba 21:00
  • UBP'li Belediye Başkanlarından Saner'e rest!10 Mart 2021 Çarşamba 20:49
  • 5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vaka10 Mart 2021 Çarşamba 20:07
  • 5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka10 Mart 2021 Çarşamba 20:07
  • Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nden Afrikalı öğrencilere erzak yardımı10 Mart 2021 Çarşamba 19:29
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan öfkeli tweet10 Mart 2021 Çarşamba 19:14
  • Rogers:Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in söyledikleri endişe verici10 Mart 2021 Çarşamba 18:55
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, YÖK Başkan'ı Saraç'ı ziyaret etti10 Mart 2021 Çarşamba 18:24
  • KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı10 Mart 2021 Çarşamba 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti