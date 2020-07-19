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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye geldi

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye geldi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhurbaskanı yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bu akşam ülkeye geldi. 

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaskan Yardımcısı Oktay'ı alanda; Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoglu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er karşıladı.

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