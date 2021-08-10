TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye Bakanı Oğuz’u kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-KKTC arasında imzalanan mali iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-KKTC arasında imzalanan mali iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
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