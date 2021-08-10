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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye Bakanı Oğuz’u kabul etti

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye Bakanı Oğuz’u kabul etti
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye Bakanı Oğuz’u kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-KKTC arasında imzalanan mali iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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