TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Cumhurbaşkanı Tatar’a taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay babası Rüstem Tatar’ı kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Tatar’ın konutunda gerçekleşen ziyarette Oktay’a, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Merhum Rüstem Tatar için taziye dileklerini ileten Oktay, “Allah Rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Sizlere de sabırlar diliyorum.” dedi. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rüstem Tatar için taziye dileklerini Tatar ailesine iletti. Rüstem Tatar’ın eşi İsmet Tatar, taziye ziyareti ve dilekleri için Oktay’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dua sonrası yaptığı konuşmada, babasının kendilerine milliyetçiliği öğreten adam olduğu kaydetti.

Tatar, “Rahmetli babam, Kıbrıs meselesiyle ilgili Rumlara hiçbir zaman güvenemeyeceğimizi, onların bu Ada’yı Yunan adası yapmak istediğini ve hiçbir zaman o fırsatın verilmemesi gerektiğini söylerdi.” dedi.

Rüstem Tatar, 24 Nisan’da vefat etmişti.