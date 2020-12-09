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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fuat Oktay twitter hesabından paylaştığı mesajda UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ni tebrik etti . Fuat Oktay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.

Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.” 

 

 

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