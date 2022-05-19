TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı…

“4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nın açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs konusundaki açıklamalarını eleştirdi…

Hem iç politikada hem de dış politikada inandığıkları değerleri savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Oktay, “Müttefik dediğimiz ABD Kongresinde KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz” dedi…

ABD Kongresi’nde Kıbrıs’ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanının ayakta alkışlandığını anımsatan Oktay, Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılmasının ibret verici bir durum olduğuna işaret etti…

Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla vakit harcamayacaklarına işaret eden Oktay, “Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.