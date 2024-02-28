TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile KKTC Milli Arşiv Dairesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile KKTC Milli Arşiv Dairesi arasında “Arşiv uzman değişimi ve dijitalleşme” konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile KKTC Milli Arşiv Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam imza koydu.

Protokol imza töreninden önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ı kabul etti.

Kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Milli Arşiv Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta kurulan ilk kurumun 1 Ağustos 1571 tarihli Vakıflar İdaresi olduğuna işaret ederek, arşivlerde yıllar öncesine ait Kıbrıs Türkü ile ilgili evrak, tapu ve belgelerin bulunduğuna dikkat çekti.

Yaşanan yangın, savaş ve doğal afet olaylarına rağmen arşivlerin günümüze kadar geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özden gelen haklarının arşivlerdeki belgelerde yer aldığını dile getirdi.

Arşivleri koruyup geleceğe taşımanın çok önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübesinden yararlanılması ve iş birliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.

TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ise konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği destekleriyle KKTC Milli Arşiv Dairesi ile birlikte ortak faaliyetler yapıldığını belirterek, arşiv uzman değişimi, dijitalleşme ve yazılımlar konusunda imzalanacak protokolün önemine dikkat çekti.