  • BIST 1.127
  • Altın 501,133
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlıe Hebdo Dergisine Kınama

»
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlıe Hebdo Dergisine Kınama yayınlandı
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlıe Hebdo Dergisine Kınama

 TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Charlie Hebdo'nun yayınladığı, Avrupa'nın her gün biraz daha battığı, 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.    

Başkanlığın sosyal medya hesaplarında da yer alan açıklamasında, Avrupa'da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyasetin bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, Müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayışın, son haftalarda zirveye çıktığı belirtildi.

Camilere yapılan polis baskınlarının, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırıların, üst düzey siyasilerin ve organizasyonların Müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumlarının, tüm dünya Müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmekte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam'a, Müslümanlara, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir."

Açıklamada, Charlie Hebdo'da bugün yayınlanan karikatüre işaret edilerek, bu sözde basın kuruluşunun yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatürün, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne serdiği belirtildi.  

"Charlie Hebdo'nun yayınladığı Avrupa'nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınanıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.

Voltaire'in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği 'Ne kutsaldır ne Roma'dır ne de imparatorluktur' sözünden hareketle, Avrupa'yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa'da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa'nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür. 

Başta Fransa olmak üzere tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de Charlie Hebdo’ya Sert Tepki28 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Hedeflerimize Ulaşma Kararlılığı İçinde Yolumuza Devam Ediyoruz28 Ekim 2020 Çarşamba 11:45
  • Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de 92.8'e Yükseldi28 Ekim 2020 Çarşamba 10:50
  • Burs Ve Kredi Başvuruları Başladı28 Ekim 2020 Çarşamba 10:44
  • Fetö'nün Deniz Kuvvetleri Ve Sahil Güvenlik Yapılanmasına Operasyon: 31 Gözaltı Kararı28 Ekim 2020 Çarşamba 10:30
  • Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor28 Ekim 2020 Çarşamba 10:27
  • Ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu27 Ekim 2020 Salı 21:46
  • TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması27 Ekim 2020 Salı 20:36
  • Türkiye'de Sağlık çalışanlarına istifa yasağı geldi; yıllık izinler durduruldu27 Ekim 2020 Salı 20:29
  • "Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi27 Ekim 2020 Salı 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti