TC Cumhurbaşkanlığı normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'normalleşme planı' takvimi yayımlandı.

Takvimde planın yürütülmesiyle ilgili olarak, "Normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak 'dinamik' bir şekilde yürütülecektir. 'Covid-19 Normalleşme Planı' uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından koordine edilecektir" ifadeleri yer aldı.

GENEL KISITLAMALARIN KALDIRILMASI

'Genel kısıtlamaların kaldırılması' başlıklı bölümde, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için şu maddeler yer aldı:

MAYIS AYI PLANI

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)

• Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE SATIŞ YERLERİ

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

T.C. KİMLİK BAŞVURU RANDEVULARI

• T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020)

• Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020)

• Nikâh salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020)

• Mesire yerleri ile piknik alanlarının açılması (15 Haziran 2020)

HAFTASONLARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

• Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması (1 Haziran 2020)

SINIR KAPILARINDAN GEÇİŞ

• Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına açılması (15 Haziran 2020)

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların kaldırılması (1 Temmuz 2020)

ÇALIŞMA HAYATI

'Çalışma hayatı' başlıklı plan ise şöyle:

MAYIS AYI PLANI

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• Kamu personeline idari izin verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

HAZİRAN AYI PLANI

• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılmamış olan kurumlara yerinde incelemeye gidilmesi (1 Haziran 2020)

• Kısa çalışma uygulamasının COVID19 tedbirleri kapsamından çıkarılması (30 Haziran 2020)

TEMMUZ AYI PLANI

• İş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin kısıtların kaldırılması (17 Temmuz 2020)

• Yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin pandemi öncesindeki gibi uygulanması (17 Temmuz 2020)

• Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde devam ettirilmesi (1 Temmuz 2020)

• Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor düzenlenmesi uygulamasına geri dönülme (1 Temmuz 2020)

EĞİTİMLER VE KURSLAR

• Ara verilen İşbaşı Eğitim Programlarının devamının sağlanması (6 Temmuz 2020)

AĞUSTOS AYI PLANI

• Sosyal güvenlik denetimlerinin tekrar başlatılması (1 Ağustos 2020)

• Ara verilen Mesleki Eğitim Kurslarının devamının sağlanması (1 Ağustos 2020)

'Psikososyal destekler' başlığı altında planlanan maddeler:

MAYIS AYI PLANI

Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

HAZİRAN AYI PLANI

• Okula uyum sürecinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzunun hazırlanması, normal

hayata uyum sağlayamayan çocuklara psiko-sosyal desteğin sağlanması (15 Haziran 2020)

TEMMUZ AYI PLANI

Telefon üzerinden ve online olarak yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye başlanması (1 Temmuz 2020)

• Eğitici eğitimleri ve halk eğitimlerine ve Aile Eğitim Programı'na devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi kısıtının illerin salgınla mücadele durumları göz önüne alınarak il bazında kademeli olarak kaldırılması (1 Temmuz 2020)

• Çocukların yakınlarına izinli verilmesi uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması (1 Temmuz 2020)

AĞUSTOS AYI PLANI

COVID-19 Pandemisi'nin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi Araştırması sonuçlarının yayınlanması (1 Ağustos 2020)

Alınan karantina önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi (10 Ağustos 2020)

'Sağlık hizmetleri' başlıklı planlar ise ay ay şu şekilde:

MAYIS AYI PLANI

Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

İlgili tüm bakanlıkların işaret ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020)

HAZİRAN AYI PLANI

Pandemi hastanesi sayılarının kademeli olarak azaltılması ve sadece kısıtlı hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılması (1 Haziran 2020)

• Diğer hastanelerin normal hasta kabul ve işleyişe geri dönmesi (1 Haziran 2020)

• Hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi (1 Haziran 2020)

• Pandemi hastaneleri ayrıldıktan sonra gerek Covid19 tedavisi için gerekse elektif vakalar için sağlık hizmeti verilmesi (1 Haziran 2020)

TEMMUZ AYI PLANI

• Sağlık çalışanlarının durdurulan izinlerinin kademeli olarak yeniden açılması (1 Temmuz 2020)

• Personelin tayin ve yer değişikliği uygulamalarının normale dönmesi (1 Temmuz 2020)

Eğitim alanındaki planlar ise şu şekilde:

MAYIS AYI PLANI

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

HAZİRAN AYI PLANI

SINAV TARİHLERİ

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)

• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (14 Haziran 2020)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)

• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması (15 Haziran 2020)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması. (1 Haziran 2020)

• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması (1 Haziran 2020)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması(8 Haziran 2020)

ÖĞRETMEN ALIM SÜREÇLERİ

• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)

MUHTELİF KURSLARIN UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAMASI

• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine başlanması (1 Haziran 2020)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI

• Ülke genelinde ve KKTC'de bulunan yurtların hizmete açılması (15 Haziran 2020)

TEMMUZ AYI PLANI

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI GERİ ÖDEME

• Kredi borçlularından geri ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

REHBERLİK VE DANIŞMA

• Merkezi sınavlara giren öğrencilere yönelik randevu sistemi ile tercih danışmanlığının başlatılması (15 Temmuz 2020)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin faaliyete başlaması (1 Temmuz 2020)

AĞUSTOS AYI PLANI

ÖZEL VE RESMİ EĞİTİM KURUMLARI (ANAOKULU-İLKORTA-LİSE)

• 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020)

EYLÜL AYI PLANI

KAMU YARARINA HİZMET VEREN VAKIF VE DERNEK YURTLARI

• Burada barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımlarının üniversitelerin açılmasıyla birlikte başlatılması (1 Eylül 2020)

Planın 'din hizmetleri' alanındaki maddeler ise şöyle:

MAYIS AYI PLANI

Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması (27 Mayıs 2020)

Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.

HAZİRAN AYI PLANI

• Cuma namazlarının cami dışında açık alanlarda kılınmaya başlanması (12 Haziran 2020)

• Vakit, namazlarının fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanması ve vaaz-irşat hizmetlerine başlanması (12 Haziran 2020)

AĞUSTOS AYI PLANI

• Kur'an kurslarının açılması (24 Ağustos 2020)

EYLÜL AYI PLANI

• 2021 Yılı Umre Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi (1 Eylül 2020)

KURAN KURSLARI

• Fiziki mekanları yeterli olan kursların bire bir eğitim yapmak suretiyle Ekim'de eğitime başlayacak şekilde hazırlıklarının yapılması (30 Eylül 2020)