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TC Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler haftaya geliyor

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TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan alınan S-400’lerle ilgili “Haftaya geldiği zaman göreceksiniz” dedi.
TC Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler haftaya geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara’da STM ThinkTech ‘Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli’nde konuştu.

Demir şöyle konuştu: “Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı’nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz.”

ABD, S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor. ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını söylüyor.

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