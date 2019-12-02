TC Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: İmamoğlu, Erdoğan'ı geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren araştırmada, katılımcıların yüzde 44.5'i 'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' derken, 'Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 39.7’de kaldı.

Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı “Türkiye geneli siyasi gündem” araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, “kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat” yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/-%2.7 olarak hesaplandı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Piar Araştırma’nın “Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AKP, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi.

BABACAN YÜZDE 7.7, DAVUTOĞLU YÜZDE 3.4

Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan’a oy vermeyi düşünürken, Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.