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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Berlinde zor soru: Siz de Gülenciler için çalıştınız

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Berlinde zor soru: Siz de Gülenciler için çalıştınız
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Berlinde zor soru: Siz de Gülenciler için çalıştınız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen bir oturuma (Conflict Zone) katıldı. İbrahim Kalın ile oturumun moderatörlüğünü yapan gazeteci Tim Sebastian arasında gergin bir tartışma yaşandı. Tim Sebastian, görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının durumunu sorunca İbrahim Kalın, söz konusu kişilerin PKK ile çalıştığını ve bu yüzden cezalandırılacaklarını söyledi. Tim Sebastian bunun üzerine Kalın’ın geçmişte Zaman gazetesinin İngilizce yayını olan Today’s Zaman’da çalıştığını kastederek)  “Gelecekte siz de yargılanabilirsiniz. Siz de Gülenciler için çalıyordunuz” dedi. Kalın ise “Ben onlar için çalışmadım, onlar için yazdım. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler” diye yanıt verdi. 

ODATV’nin aktardığına göre İbrahim Kalın ve Tim Sebastian arasında şu diyalog geçti:

İbrahim Kalın (İ.K): Her dört senede bir seçim gerçekleşiyor. Eğer iyi gitmiyorsanız, oy kullanırsınız.

Tim Sebastian (T.İ): Ve ortadan kaldırırsınız. Tamamen demokratik olarak seçilmiş olmalarına rağmen, Güneydoğu’daki 24 belediye başkanını, Kürt belediye başkanlarını…

(İ.K): Maalesef, onlar halkın parasıyla PKK’yı destekliyorlardı.

(T.İ): Kaç kişinin bu sebepten suçu kanıtlandı?

(İ.K): 20’nin üzerinde. Sanırım, hala mahkeme süreci devam edenler var.

(T.İ): Hayır, hayır. Suçu kanıtlanmış kimse yok. Yani masumiyet karinesine ne oldu?

(İ.K): Devam eden bir yargı süreci var.

(T.İ): Onlar basitçe işleri elinden alınmış, ortadan kaldırılmış kişiler.

(İ.K): Onlar adil bir yargı süreci içerisindeler.

(T.İ): Siz demokratik süreci mahvediyorsunuz.

(İ.K): Onlar elbette cezalandırılacak.

(T.İ): Siz demokratik süreci mahvediyorsunuz.

(İ.K): Onlar elbette cezalandırılacak.

(T.İ): Eninde sonunda herkes cezalandırılabilir. Hatta belki siz de cezalandırılabilirsiniz, bir sonraki hükümet geldiğinde… Hiç bunu düşündünüz mü? Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz.

(İ.K): Onlar için çalışmadım. Onlar için yazdım.

(T.İ): Onlar için yazdınız.

(İ.K): Evet, burada bir fark var.

(T.İ): Türkiye’deki bir sonraki dönecek devran hakkında endişeleniyor musunuz? Belki başkaları gelir ve orada yakalanırsınız?

(İ.K): 5-10 yıl içerisinde Nazilerin iktidara geleceğini ve sizi burada yargılayacağını mı düşünüyorsunuz?

(T.İ): Bu bir lekeleme.

(İ.K): Bu sizin söylediğiniz şey.

(T.İ): Hayır.

(İ.K): Bu sizin bana söylediğiniz şey.

(T.İ): Bu böyle hep kısır döngü Türkiye’de, değil mi?

(İ.K): Bu başka yerlerde de böyle.

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