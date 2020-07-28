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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini beklemeye alabiliriz

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini beklemeye alabiliriz
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini beklemeye alabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini beklemeye aldığını söyledi. Kalın, "Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz" ifadelerini kullandı. 

CNN Türk'te konuşan Kalın, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili konuştu. Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarının 1 ay durdurulması ya da ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. NAVTEX'in değişik dönemlerde yayınlandığına işaret etti. Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır bunu yaptığını anımsatan Kalın, şöyle konuştu:

"Son NAVTEX yayınlandığında Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası'nı işgal edecekmişiz gibi, böyle bir şey söz konusu değil. Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz."

İspanya: Umarız somut eyleme dönüşür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmalarına bir ay ara verilebileceğini söylemişti.  Laya Türkiye’nin ardından ziyaret ettiği Atina’da yaptığı açıklamada, “Bu sözlerin gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Masaya oturmak istemek yeterli değil… Umarım bu mesaj somut eyleme dönüşür” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Baskı ve tehdit olmadan diyaloğa hazırız 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." dedi.

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