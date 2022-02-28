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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin’in Başdanışmanıyla Görüştü

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konuşuldu.
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin’in Başdanışmanıyla Görüştü

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

PUTİN’İN DIŞ POLİTİKA BAŞDANIŞMANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı.

Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.

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