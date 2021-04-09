TC Cumhurbaşkanlığı'na 4 milyon 600 bin TL'lik araçlar: Kaç tane var?

HP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlı makam aracının faturasını paylaşan Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanlığında bu makam araçlarından acaba kaç tane var?" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığında bu makam araçlarından acaba kaç tane var? Marka: Mercedes Benz S600 Guard Fiyatı: 474.950,00 Avro Fatura adresi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Belgesi: Fatura, İrsaliye"
Cumhurbaşkanlığında bu makam araçlarından acaba kaç tane var?— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 8, 2021
Marka: Mercedes Benz S600 Guard
Fiyatı: 474.950,00 Avro
Fatura adresi:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Belgesi: Fatura, İrsaliye ⬇️ pic.twitter.com/BernDE3NVf
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