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TC Cumhurbaşkanlığı’nda kripto toplantısı: 4 başlıkta düzenleme geliyor

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Hükümet, kripto varlıklarla ilgili 4 ana başlıkta düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Küresel şirketlere Türkiye'de şirket kurma şartı, sermaye zorunluluğu, güvenli saklama ve bireysel yatırımcıların vergilendirilmesi gündemde.
TC Cumhurbaşkanlığı’nda kripto toplantısı: 4 başlıkta düzenleme geliyor

Kripto varlıklarla ilgili yasal mevzuat konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren hükümet, öncelikle genel bir çerçeve düzenleme yapmayı, ardından da kripto şirketlerine sermaye zorunluluğu ve küresel şirketlere Türkiye'de şirket kurma şartı gibi düzenlemeleri getirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan iki yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı'nda salı günü (dün) kapalı bir kripto varlık düzenleme mevzuat toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Fatih Şahin ve Ömer İleri katıldı.

Toplantıda mevzuat hazırlıklarıyla ilgili yapılan toplantılarda gelinen aşama ve formüller ele alındı. Çalışmaları bir süre askıya alan hükümet, arayışların devam etmesi kararı aldı.

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA VE SERMAYE ŞARTI

Buna göre hükümet, kripto varlıklarla ilgili çalışmasında 4 ana başlık öne çıkıyor. Bunlardan ilki uluslararası kripto şirketlerine Türkiye'de şirket kurma zorunluluğu getirilmesi.

Hükümet bu kapsamda daha önce sosyal medya şirketleri için getirdiği kuralı kripto alanında da uygulamak istiyor. Türk şirketlerin yüksek rakamlarda vergi ödediklerine işaret eden yetkili, haksız rekabetin oluşmaması adına uluslararası şirketlerin de vergi mükellefi olmaları gerektiğine değindi.

AKP'nin Meclis'e sunmaya hazırladığı teklifte bir diğer noktanın da sermaye şartıyla ilgili olması planlanıyor. İlk değerlendirmeler 100 milyon TL'lik sermaye şartının getirilmesi yönünde ancak bu rakam artabilir.

SAKLAMA VE VERGİLENDİRME

AKP kurmayları, kripto varlıkların güvenli saklanması konusunda da formül arayışı içerisinde. Bu alanda mağduriyetlerin varlıkların korunması konusunda yaşandığına işaret eden bir yetkili, güvenilir saklama koşullarının oluşturulmasında bankaların teknolojik altyapılarının devreye girebileceğine dikkat çekti.

Hükümetin üzerinde durduğu ancak son kararı vermediği bir diğer konu da bireysel yatırımcıya yönelik vergilendirme. Bu konuda üzerinde durulan seçenek ise sembolik bir kambiyo vergisinin kripto alımlarında uygulanması. Bu oranın yükselmesinin kayıt dışılığa neden olabileceğini düşünen iktidar orta yol bulmaya çalışıyor.

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