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TC DHMİ, İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadığını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi.
TC DHMİ, İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadığını açıkladı

DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir." denildi.

"Karalama yapılırsa kurumlar zarar görür"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydederek, "Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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