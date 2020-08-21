  • BIST 1.131
  • Altın 450,002
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5303
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

TC Dışişleri: “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı”

»
TC Dışişleri, “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı… AB, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır" açıklamasını yaptı.
TC Dışişleri: “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliğinin (AB), Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olması gerektiğini belirterek, Birliğin itidal çağrılarını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yapması gerektiğini bildirdi. 

Aksoy, AB Konseyinin dünkü video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Söz konusu açıklamanın, konseyin, "iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri" olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"AB, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının, diyalog ve iş birliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir."

Aksoy, sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye'nin, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika Haberi: Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:36
  • Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:24
  • 120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim20 Ağustos 2020 Perşembe 20:25
  • Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı20 Ağustos 2020 Perşembe 17:46
  • Sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı: "Ölmek istemiyoruz" şeklinde açıklmalarda bulundular.20 Ağustos 2020 Perşembe 14:44
  • Atanması tartışma yaratan Hasan Bülent Kahraman'ın İBB’deki görevinden istifa ettiği iddia edildi20 Ağustos 2020 Perşembe 14:38
  • Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edildi!20 Ağustos 2020 Perşembe 14:24
  • 4 ay sonra düğün için evden çıktı, koronavirüs'e yakalandı.20 Ağustos 2020 Perşembe 14:12
  • Üniversite öğrencisi Güleda'nın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı!20 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
  • Kılıçdaroğlu: "Henüz seçim havası yok ama hazır olun" şeklinde konuştu!20 Ağustos 2020 Perşembe 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti