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TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu haklar barış ve istikrar için teyit edilmeli

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TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu haklar barış ve istikrar için teyit edilmeli
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu haklar barış ve istikrar için teyit edilmeli

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, çevrim içi düzenlenen 2021 Avrupa ve Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Akdeniz Konferansı’na katıldı.

Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Kıran, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce belirttiği gibi Akdeniz’de barış ve istikrarın tesisi temel arzumuzdur” diye konuştu.

Bu bölgede güven, güvenlik ve istikrarın yeniden tesisi için diyaloğun, şeffaflığın ve öngörülebilirliğin olması gerektiğini belirten Kıran, sorunları diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözmek istediklerini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kıbrıs sorununa da değindi.

Adanın ortağı Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu hakların, barış ve istikrar için yeniden teyit edilmesi gerektiğini belirten Kıran, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önerilen ‘Doğu Akdeniz Konferansı’nın gerçekleştirilmesi bölgesel iş birliği için önemli bir adım olacaktır. Tüm tarafların bu öneriye destek vermesini bekliyoruz” dedi.

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