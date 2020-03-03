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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına twitter'dan cevap verdi:

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına twitter'dan cevap verdi: "AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas”
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına twitter'dan cevap verdi:

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, ''AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko MaasTwitter'dan ''Türkiye’nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'' paylaşımında bulunmuştu.

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