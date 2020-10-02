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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan’dan destek talebi gelmedi; gelirse yardım ederiz

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan’dan destek talebi gelmedi; gelirse yardım ederiz
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan’dan destek talebi gelmedi; gelirse yardım ederiz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın topraklarını özgürleştirmek için kapasitesi olduğuna değinerek, “Azerbaycan bizden destek talep etmedi şimdiye kadar. Ama olur da destek isterlerse, bir millet iki devletiz, yardım ederiz” dedi.

İtalya’nın başkenti Roma’da, bu ülkenin dışişleri bakanı Luigi Di Maio’yla görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. 

Saldıran tarafın Ermenistan olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Çözümsüzlük Ermenistan’ı teşvik ediyor. İllegal şekilde başka yerlerden gelenleri yerleştiriyorlar. Bu böyle süremez” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, sorunun barışçıl yollarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT bünyesinde, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü korunarak çözülmesinden yana olduklarını anımsatan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Azerbaycan’ın ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli.”

Barışın ve istikrarın gelmesinin herkesin, en başta da Ermenistan’ın yararına olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan’ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin” dedi.

Avrupa Birliği’nin liderler zirvesi düzenlediği bugünlerde yaptırım söylemine de değinen dışişleri bakanı, “Biz, yaptırım gelmedi diye sevinecek bir millet değiliz. Almanya’nın, İtalya’nın yapıcı tutumu var” ifadelerini kullandı.

 

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