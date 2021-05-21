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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

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 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" değerlendirmesinde bulundu.

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