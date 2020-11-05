TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Tatar'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili son dönemdeki temasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında 3 Kasım'da ilk kez gayri resmî toplantıda bir araya gelmişti.
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