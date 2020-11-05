  • BIST 1.181
  • Altın 521,516
  • Dolar 8,4340
  • Euro 9,9678
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü

» »
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Tatar'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili son dönemdeki temasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında 3 Kasım'da ilk kez gayri resmî toplantıda bir araya gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Okumada Güçlük” Disleksi İşareti Olabilir!05 Kasım 2020 Perşembe 13:50
  • UBP Meclis Grubu Kurultayla İlgili Toplantı Yapıyor05 Kasım 2020 Perşembe 13:40
  • FODER'den Kıbrıs'ın Sokak Oyunlarına Yönelik Fotoğraf Yarışması05 Kasım 2020 Perşembe 13:35
  • EL-SEN: "Başaknımıza Ve Genel Sekreterimize Küfür Edildi"05 Kasım 2020 Perşembe 13:28
  • Karantinayı Ev Karantinasına Dönüştürmek Zorundayız05 Kasım 2020 Perşembe 13:20
  • UBP'den resmi açıklama bekleniyor... Kulisler çalkalanıyor05 Kasım 2020 Perşembe 13:03
  • Başkanlık Seçiminin Ertelenmesi UBP’yi İkiye Böldü05 Kasım 2020 Perşembe 12:52
  • KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Nedeni İle Atıcılık Federasyonu Tarafından Cumhuriyet Kupası Müsabakası Düzenleniyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:37
  • LTB Çocuklara Yönelik Çeşitli Atölye Çalışmaları Düzenliyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:35
  • Pilli: “Kurallara Uymayanlara 2 Yıl Hapis Cezası”05 Kasım 2020 Perşembe 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti