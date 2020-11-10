  • BIST 1.233
  • Altın 497,550
  • Dolar 8,2125
  • Euro 9,6940
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız Mevkidaşıyla Ortak Basın Toplantısında Konuştu

»
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız Mevkidaşıyla Ortak Basın Toplantısında Konuştu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon, 7 bölge işgal altındaydı. Artı, Karabağ." dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Kazakbayev'le yaptığı görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz samimi bir şekilde kardeş Kırgızistan'a FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Bizde neler yaptığı, diğer ülkelerde neler yaptığı malum. Dolayısıyla bu seçimlerden sonraki olaylarda da ilk başta zaten boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Kırgız halkı bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı ve meydan gerçek sahiplerinin eline geçti ve o da bu süreci getirdi ama FETÖ'cülerin zaten en çok sevdiği şey kaos üretmek, darbe yapmak ve de gittiği yerleri karıştırmak. Dolayısıyla burada atılacak adımlar esasen kardeş Kırgızistan'ın geleceği, huzuru, barışı, istikrarı bakımından da önemli. Bu tehdidin önüne de inşallah birlikte geçeceğiz, birlikte çalışacağız. Bununla ilgili de yine bilgi paylaşımlarını da birlikte yapacağız. Ruslan kardeşimden bugün öğrendim ki o zaten çok öncesinden bu işlerin farkında."

"BU, AZERBAYCAN İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin bir soruya karşılık Çavuşoğlu, daha önce üç defa ateşkes girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, her seferinde Azerbaycan'ın, ateşkesten yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Her seferinde Azerbaycan, ateşkesten yana ve sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Yani savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dün gece 3 ülke arasında ateşkesin imzalandığını hatırlatarak, "Şimdi bunun (ateşkesin) nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, başından beri hem masada hem sahada, kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon, 7 bölge işgal altındaydı. Artı, Karabağ." diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha önce 5 rayondan Ermenistan'ın çekilmesi, 2 rayonun ise Karabağ'ın statüsüne göre belirlenmesi yönünde ortaya konan formülleri hatırlatarak, "Şimdi sahadaki kazanımların da faydasıyla kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı, kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek." dedi.
Savaşı başlatanın, sivillere saldıran Ermenistan olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hem işgalcisin, hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Türk halkının da Azerbaycan'a en güçlü şekilde destek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreci hep birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun ve bu bir ders olsun. İnşallah sahada ve masadaki çalışmalarda da diğer gelişmeleri birlikte takip edeceğiz, bilgileri sizlere vereceğiz." diye konuştu.

"FETÖ BULUNDUĞU HER ÜLKE İÇİN TEHDİT"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de FETÖ'ye bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza almasına ilişkin bir soruya, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, Kırgızistan dahil, bulunduğu her ülke için bir tehdit ve tehlike olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bu (FETÖ) bir suç şebekesidir. ABD'li yetkililer de güvenlik kurumları ve Adalet Bakanlığı da bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Soruşturmalar neticesinde çok daha şey çıkacak. Onu da biliyoruz. Bu gerçeği görmelerinden dolayı da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler09 Kasım 2020 Pazartesi 23:28
  • Saç ekimi yapan doktorun 'Tansiyonun düşmüştür' dediği hasta öldü09 Kasım 2020 Pazartesi 23:15
  • MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: AK Parti ilk kez o rakamın altında!09 Kasım 2020 Pazartesi 22:50
  • Ateizm Derneği'nden TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu09 Kasım 2020 Pazartesi 22:03
  • Erdoğan istifayı kabul etti!09 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
  • #Sondakika Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası kabul edildi09 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
  • Direksiyonda sosyal medyadan canlı yayın yaparken kamyona çarpıp hayatını kaybetti09 Kasım 2020 Pazartesi 21:17
  • Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız09 Kasım 2020 Pazartesi 20:53
  • Babacan: İstifa değil iflas09 Kasım 2020 Pazartesi 20:13
  • Tayyip Erdoğan:"Türkiye, kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmalı"09 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti