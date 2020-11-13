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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. 

Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı.

Çavuşoğlu, KKTC'ye geldiğini twitter hesabından duyurarak "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız" ifadelerini kullandı.

 

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