TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenecek Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılmak üzere bu akşamüzeri KKTC’ye geliyor. Çavuşoğlu, devlet ve hükümet yetkilileriyle de görüşecek.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, konuk bakan onuruna bu akşam yemek verilecek. Başbakan Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde verilecek bu akşamki yemeğe Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılacak.

Çavuşoğlu, yarın Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılacak. Oturum, 09.30-10.45 saatleri arasında olacak.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşecek. Akıncı, Çavuşoğlu’nu saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.