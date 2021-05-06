TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maas ile Cenevre’deki 5+BM toplantısını da ele aldık

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMaas ile görüştü…

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Maas ile Doğu Akdeniz, Kıbrıs, BM öncülüğünde, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu “Tüm bu konularda Almanya’nın yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken bölgesel konularda da Almanya’yla iş birliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız.” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMaas ise Doğu Akdeniz’de çözüm için karşılıklı güvenin şart olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Yunanistan ile olan Doğu Akdeniz konusundaki diyaloğunu öven Maas, “Sadece diyalog güvenli bir çözüm getirecektir. Öncelikle karşılıklı güvenin oluşturulması gerekiyor. Çözüm açısından diyalog şart. Türkiye’yi ve tabii ki AB ortaklarımız Yunanistan ve Kıbrıs’ı çözüm konusunda ilerlemeleri için cesaretlendirmek istiyoruz.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıMaas ile yaptığı görüşme öncesinde, Alman gazeteci RainerHermann’ın sorularını da yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye ve AB ilişkilerinin güvenlik, savunma, bölgesel istikrar, eğitim, bilim ve sanat gibi birçok alanda devasa bir potansiyele sahip olduğunu belirtti, ancak ilişkilerin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların mantık dışı ve abartılı talepleri nedeniyle rehin alınıyor olmasının talihsiz bir durum olduğunu ve bunun iş birliğinin devasa potansiyelini tehlikeye attığını vurguladı.

İki taraflı sorunların çözümünde diplomasinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, siyasi istek ile tüm sorunları çözmenin mümkün olduğunu belirtti.