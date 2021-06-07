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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Çözüme eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde ulaşılır

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız L’Opinion gazetesinde yayımlanan yazısında, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Çözüme eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde ulaşılır

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız L’Opinion gazetesinde yayımlanan yazısında, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

 

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan anlaşmazlıkların, Atina ile çeşitli mekanizmalar çerçevesinde serinkanlı diyalog ile ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman yayılmacı hedeflerinin bulunmadığını ve Yunanistan ile diyaloğun bunun bir teyidi olduğunu aktardı.

 

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye’nin, müzakerenin hedefleri konusunda mutabık kalmaları halinde Kıbrıslı Türkler ile Rumların çabalarını destekleyeceğini aktardı.

 

Bakan Çavuşoğlu, daha önceki girişimlerin başarısızlıkları göz önünde bulundurulduğunda, çözüme ancak eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde ulaşılabileceğini düşündüklerini kaydetti.

       

       

                   

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