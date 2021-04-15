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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:''İmkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır."

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Çavuşoğlu:Türk tarafının artık federasyon modelini görüşmek için masaya oturmayacağını belirterek, "Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır." dedi.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:''İmkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır."

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayri resmî toplantıda müzakere zemininin olup olmadığına bakılacağını ve Türk tarafının artık federasyon modelini görüşmek için masaya oturmayacağını belirterek, "Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır." dedi.

Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayri resmî toplantıya ilişkin soru üzerine, daha önce de Crans Montana'daki görüşmelerde Türk tarafının, "federasyon için son kez müzakere ettiklerini" muhataplarına ilettiklerini kaydetti.
 

Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlik konusunda geri adım attığını ve Türklerle bir şey paylaşmak istemediğini savunan Çavuşoğlu, hal böyleyken siyasi eşitliğin mümkün olmadığını, Türk tarafının "artık bir daha federasyon için masaya oturmayacağını" söylediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, bir müzakere zemini olup olmadığını görmek için 5+1 formatta bir toplantı yapılmasını bizzat kendilerinin BM'ye teklif ettiklerine işaret ederek şöyle devam etti: "Bu toplantıya katılarak tutumumuzu net bir şekilde söyleyeceğiz. Geçmişte federasyon için tüm müzakereleri hem KKTC Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye olarak destekledik. Annan Planı'nı da destekledik ama Rum tarafı reddetti.

Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı, olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır. Bu zaman kaybında, bu süreçte tanınmış olmanın ve AB üyeliğinin tadını çıkaracak olan Rum kesimidir. Kısıtlamalar altında ve ambargolar altında zorluk çekmeye devam edecek taraf da KKTC ve Kıbrıs Türk halkıdır. 20 sene, 30 sene daha müzakere etsek, 53 sene müzakere etmişiz, yine bir sonuç çıkmayacak federasyon için. O nedenle imkansızı zorlamanın hiçbir anlamı yok."

 

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