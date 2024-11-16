TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin siyasi politikası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Türkiye ve Dünya siyaseti hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Yoğun bir dış politika gündemi var. Biz de ülkemiz milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmeye çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

"KIBRIS'TA GÜÇ PAYLAŞIMI ARAYIŞI NETİCE GETİRMİYOR"

Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Çözüme nasıl kavuşuruz onun arayışı içindeyiz. Ege'de çok sorunumuz var. Tek bir sorunumuz yok. Özellikle adaların silahsız olan adaların silahlandırılması, saha sınırı, hava sahası gibi problemlerimiz var. Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor'' şeklinde konuştu.

Fidan, "AB'ye konuyu doğru anlatmak gerekiyor. AB'nin yanlış anladığı karar neticesinde Kıbrıs meselesi birden bire AB'de sorun haline geldi. Tanınma ile tanınmamayı bir tarafa bırakalım, adadaki gerçeklere bakalım. Herkes şunu kabul ediliyor; adadaki gerçek, iki toplumun birbirinden ayrı yaşaması, artık her iki toplum da kendi yolunu kendi çizmiş, kendi göbeğini kendi kesmiş ve yoluna devam ediyor. Bunların tekrar zoraki bir şekilde, bir formül altında birleştirip güç paylaşımı içerisine sokulması arayışı netice verecek bir arayış değil" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Kıbrıslı Türklerin adadaki çözümsüzlüğe cevabı kendi devletini kurmak oldu, biz de anavatan olarak hemen tanıdık. Uluslararası izolasyon, ambargo olduğu gibi devam ediyor. Kıbrıslı Türkler yok sayılmaya devam ediyor. Bu çok mu önemli? Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, yavru vatana sahip çıkmaya devam ettiği sürece bu yönetilebilir bir konu. Kıbrıs aslında muhteşem bir yer. Mevcut sorun çözüldüğü zaman her iki tarafında da inanılmaz derece istifade edeceği, refahın birden on misli artabilecek bir yer" dedi.

"Güvenliğe ilişkin denge değiştirici hareketleri çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini de kullanan Fidan, 1974'ten sonra yeni askeri hareketliliğe gerek olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını da dile getirdi.