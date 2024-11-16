  • BIST 9389.62
  • Altın 2837.382
  • Dolar 34.4229
  • Euro 36.2785
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYangın söndürme uçakları alınacak

TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor

»
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin siyasi politikası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Türkiye ve Dünya siyaseti hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Yoğun bir dış politika gündemi var. Biz de ülkemiz milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmeye çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

 

"KIBRIS'TA GÜÇ PAYLAŞIMI ARAYIŞI NETİCE GETİRMİYOR"

Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Çözüme nasıl kavuşuruz onun arayışı içindeyiz. Ege'de çok sorunumuz var. Tek bir sorunumuz yok. Özellikle adaların silahsız olan adaların silahlandırılması, saha sınırı, hava sahası gibi problemlerimiz var. Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor'' şeklinde konuştu.

Fidan, "AB'ye konuyu doğru anlatmak gerekiyor. AB'nin yanlış anladığı karar neticesinde Kıbrıs meselesi birden bire AB'de sorun haline geldi. Tanınma ile tanınmamayı bir tarafa bırakalım, adadaki gerçeklere bakalım. Herkes şunu kabul ediliyor; adadaki gerçek, iki toplumun birbirinden ayrı yaşaması, artık her iki toplum da kendi yolunu kendi çizmiş, kendi göbeğini kendi kesmiş ve yoluna devam ediyor. Bunların tekrar zoraki bir şekilde, bir formül altında birleştirip güç paylaşımı içerisine sokulması arayışı netice verecek bir arayış değil" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Kıbrıslı Türklerin adadaki çözümsüzlüğe cevabı kendi devletini kurmak oldu, biz de anavatan olarak hemen tanıdık. Uluslararası izolasyon, ambargo olduğu gibi devam ediyor. Kıbrıslı Türkler yok sayılmaya devam ediyor. Bu çok mu önemli? Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, yavru vatana sahip çıkmaya devam ettiği sürece bu yönetilebilir bir konu. Kıbrıs aslında muhteşem bir yer. Mevcut sorun çözüldüğü zaman her iki tarafında da inanılmaz derece istifade edeceği, refahın birden on misli artabilecek bir yer" dedi.

"Güvenliğe ilişkin denge değiştirici hareketleri çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini de kullanan Fidan, 1974'ten sonra yeni askeri hareketliliğe gerek olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını da dile getirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TUSAŞ saldırısında ikinci perde: İstihbarat tam iki ay önce geldi!01 Kasım 2024 Cuma 09:41
  • İsias Otel davasında son bilirkişi raporu 'yönetmeliğe uygun yapılsa yıkılmazdı' diyor31 Ekim 2024 Perşembe 16:16
  • Özgür Özel "Esenyurt'ta darbe yaptılar" dedi, İstanbullulara çağrı yaptı: Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz31 Ekim 2024 Perşembe 14:47
  • CHP'li Başkan Ahmet Özer tutuklandı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı!31 Ekim 2024 Perşembe 14:46
  • AB'den Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme "HAYIR"30 Ekim 2024 Çarşamba 19:00
  • Esendağlı: Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun22 Ekim 2024 Salı 16:13
  • 72 kişiye mezar olan İsias'ın müdafi avukatları tahliye talep etti!22 Ekim 2024 Salı 13:41
  • Üstel: KKTC'de hayat durdu.. Tek yürek Adıyaman'dayız22 Ekim 2024 Salı 11:27
  • İpekçioğlu: Oğluma hediye yerine adalet aramaya geldim22 Ekim 2024 Salı 11:26
  • DAÜ-SEN: İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz22 Ekim 2024 Salı 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti