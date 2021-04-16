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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"KKTC'de AYM'nin bu kararı ideolojik bir karardır. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ama eleştirme hakkımız var. AYM'ye başvuran kişiler ne talep etti? Burada çalışan bazı sendika ve bireyler kişilerin özlük haklarıyla ilgili başvurmuşlardır ancak mahkeme konuyu buraya getiriyor. Kararın zamanıda oldukça manidardır. Karar Türkiye'de hassasiyet yarattı. Bizzat Cumhurbaşkanımız bu konuyu dile getirmiştir.

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