TC Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs'ta barış konusunda "her zamankinden daha iyimserim" açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Her zamankinden daha iyimserim, şahsen de iyimserim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Her zamankinden daha iyimserim, şahsen de iyimserim. Suriye'deki durum bazen beni kötümser yapsa da gerçekçi bir kişiyim. Ciddi konular var, kolay da değil. Yöntemler ve çerçeve ortada, Kıbrıs'ta çözüme ulaşabiliriz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan, Kıbrıs'ta iki taraf, Doğu Akdeniz ve bölgemizin böyle olumlu bir gelişmeye ihtiyacı var. Kolay değil ama çözüme ulaşılması konusunda kararlıyız." dedi.

ABD'deki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, görevine 1 Ocak'ta başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaklaşık 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Guterres ile Kıbrıs, Suriye'deki ateşkes ve ateşkes ihlalleri ile siyasi süreç konusunda nasıl ilerleme kaydedileceğine ilişkin konuları ele aldıklarını aktardı.

BM Güvenlik Konseyinde alınan 2254 ve 2336 sayılı kararların Astana sürecini destekleme konusunda önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Astana sürecini Cenevre sürecine bağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede BM, Genel Sekreter Guterres ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Astana'daki rolünü de ele aldıklarını bildiren Çavuşoğlu, Astana'daki müzakerelerin 2254 sayılı karar temelinde gerçekleşeceğini ve BM'nin de burada önemli bir rolü olacağını söyledi.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunununa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kıbrıs konusunu da görüştük ve son aşamaya geliyoruz. İki taraf ve BM yapıcı bir şekilde çalışıyor. Hala birtakım sorunlar var. Cenevre'de 9-11 Ocak tarihlerindeki toplantı öncesi iki taraf bu konuları görüşmeye devam ediyor. 12 Ocak'ta ise iki taraf, üç garantör ülke ve Avrupa Birliği olacak. Bu son toplantıda bütün konuları görüşeceğiz. Türkiye bu süreci en başından beri destekliyor."

Daha sonra Çavuşoğlu'na, "Kıbrıs sorunun çözümü konusunda ne kadar iyimsersiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her zamankinden daha iyimserim, şahsen de iyimserim. Suriye'deki durum bazen beni kötümser yapsa da gerçekçi bir kişiyim. Ciddi konular var, kolay da değil. Yöntemler ve çerçeve ortada, Kıbrıs'ta çözüme ulaşabiliriz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan, Kıbrıs'ta iki taraf, Doğu Akdeniz ve bölgemizin böyle olumlu bir gelişmeye ihtiyacı var. Kolay değil ama çözüme ulaşılması konusunda kararlıyız."

Kıbrıs müzakerelerinde toprak, sınırlar, güvenlik, garantörlük gibi ciddi konular bulunduğunu, masada iki taraf ve üç garantör ülke olmak üzere toplam 5 tarafın yer alacağını anlatan Çavuşoğlu, anlaşmaya hazır olunca ve bunun için irade de varsa bazıları ciddi bile olsa sorunların hepsinin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

En önemli konunun adadaki iki halkın düşüncesi olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin daha fazla problemi var. Halkı ikna etmeleri gerekiyor. Türk tarafında bu kadar ciddi bir sıkıntı yok. Tabii Türk halkının kaygıları da göz ardı edilemez." görüşünü dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'la ise hem Kıbrıs konusunu hem de ikili görüşmeleri ele alacaklarını belirtti.