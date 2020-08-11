  • BIST 1.076
  • Altın 473,217
  • Dolar 7,3027
  • Euro 8,5827
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

TC Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı

» »
TC Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
TC Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritaya yer verdi.

Bölgede gerilim yaratanın maksimalist talepleriyle Yunanistan olduğunu belirten Erciyes paylaşımında, Türkiye’nin hukuki tezlerini özetledi.

ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ REFAKAT EDİYOR

Oruç Reis'in Türkiye'nin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyetine başladığını kaydeden Erciyes, bunun üzerine Oruç Reis'in faaliyet alanının kendisine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'ın, büyük yaygara kopardığını vurguladı.

Büyükelçi Erciyes, "Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın bu iddiasının uluslararası hukukla bağdaşmadığına dikkati çeken Erciyes, şunları kaydetti: "Bu maksimalist iddia, uluslararası hukukla uyumlu değildir. Hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği ve ABD'den bu iddiayı desteklemesini ve Türkiye'ye, meşru hidrokarbon faaliyetlerini durdurması için baskı yapmasını istiyor.

Bu kabul edilebilir ve makul değildir. Bu ülkeler bunun yerine Yunanistan'dan adaletsiz, haksız ve absürt iddialarına son vermesini istemelidir. Bölgede gerilim yaratan Türkiye değil, bu tür maksimalist iddiaları nedeniyle Yunanistan'dır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı11 Ağustos 2020 Salı 08:37
  • TC Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı11 Ağustos 2020 Salı 08:19
  • Seçimlerde eldiven ve maske zorunluluğu!11 Ağustos 2020 Salı 08:17
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar11 Ağustos 2020 Salı 08:04
  • NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:45
  • Özgürgün milletvekilliğinden istifa etti10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:16
  • İstihdam furyası dur durak bilmiyor.. Bu kez Kıb-Tek'e sözleşmeli adı altında avukat istihdamı10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22
  • Aksoy: "Akdeniz'de gerginliğin artmasına neden olan taraf Türkiye değil Yunanistan'dır"10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:29
  • Erdoğan: Akdeniz’de herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:27
  • Lefkoşa’da kaza korkuttu10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti