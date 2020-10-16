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TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü:Tehdit dili Türkiye'ye işlemez

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TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü:Tehdit dili Türkiye'ye işlemez
TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü:Tehdit dili Türkiye'ye işlemez

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu...

Türkiye’nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek, iyi niyet gösterdiğimizi, 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık” dedi.

AB’nin Türkiye’nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden geldiğini dile getiren Aksoy, “Ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda ‘kışkırtma’ olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB’nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"TEHDİT DİLİ TÜRKİYE'YE İŞLEMEZ"

AB’nin ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, “Bunun için Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir” dedi.

 Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceğini söyleyen Aksoy, “AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz” dedi.

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