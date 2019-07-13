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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'nın Hidrakarbon önerisine destek

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün Güney Kıbrıs’a ortak komite kurulması yönünde yaptığı öneri ile ilgili “Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yapıldı.
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'nın Hidrakarbon önerisine destek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün Güney Kıbrıs’a ortak komite kurulması yönünde yaptığı öneri ile ilgili “Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusunda “ortak komite kurulması” yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.

Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eş zamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörmektedir.

Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselesinin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır.

Bu nedenle BM ve AB dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle Garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve adadaki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz.

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