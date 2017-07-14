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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum tarafına tehdit gibi açıklama!

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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum tarafına tehdit gibi açıklama!
Türkiye Dışişleri Bakanlığı,Rum tarafının Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine gereken karşılığın verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Rum yönetimine b"u sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından itibaren yaptığı" aktarılan açıklamada, "Bu defa da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"KENDİNİ ADANIN TEK SAHİBİ OLARAK GÖRÜYOR"

Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KARŞILIK VERİLECEK

"Türkiye gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir."

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