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TC Dışişleri Bakanlığı:Ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur

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TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.
TC Dışişleri Bakanlığı:Ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, “7 AB üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.” ifadesini kullandı.

Bu oluşumun, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, “Bu vesileyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz.” ifadesine yer verdi. 

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