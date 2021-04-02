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TC Dışişleri Bakanlığı:Rum tarafının Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören zihniyeti aynen devam ediyor

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TC Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.” açıklamasını yaptı.
TC Dışişleri Bakanlığı:Rum tarafının Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören zihniyeti aynen devam ediyor

TC Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasından şöyle denildi: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 66. yıl dönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür. Bu örgütün Ada’daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır.

Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.

Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.”

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