TC Dışişleri kaynakları: ABD ile vize görüşmeleri olumlu geçti

ABD ile vize krizinin çözümü için kritik görüşme sona erdi. Dışişleri kaynakları, "ABD ile vize görüşmesinin olumlu geçtiğini" belirtti.

ABD heyeti ile vize krizinin çözümü için yapılan görüşme TC Dışişleri Bakanlığı'nda saat 09.30'da başladı.

Görüşme az önce sona erdi. Dışişleri kaynakları, "ABD ile vize görüşmelerinin olumlu geçtiğini" belirtti.



ABD tarafında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Jonathan Cohen toplantıya katıldı. Türk tarafında ise, Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısının yanısıra, Adalet ve İçişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı da hazır bulundu.



Krizin aşılması için ABD ve Türkiye'nin talepleri vardı. ABD'nin talebi, tutuklu çalışanlarla ilgili delillerin sunulması, bundan sonraki süreçte çalışanların yargı süreçlerine dahil edilmeyeceğinin garantisinin verilmesi. Türk tarafı ise, vize başvurularının askıya alınması kararından dönülmesini istiyordu.