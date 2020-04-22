TC Dışişleri Sözcüsü:Doğu Akdeniz’de Ülkemizin Haklarını Korumaya Devam Edeceğiz

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin soruyu cevapladı.

Sözcü Aksoy, “Yunanistan, bugünkü açıklamasıyla bölgemizdeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada’nın ortak sahibi olarak Ada’nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrarı esas tehdit edenin, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumu olduğunu belirten Aksoy, “Doğu Akdeniz’de hem ülkemizin hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Yavuz’ sondaj gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetinde bulunacağı öne sürülerek, Yunan tarafının durumu kınadığı belirtilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Yavuz’ sondaj gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetinde bulunacağı öne sürülerek, Yunan tarafının durumu kınadığı belirtilmişti.