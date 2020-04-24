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TC Dışişleri’nden, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin ‘Doğu Akdeniz’ ile ilgili bölümüne tepki

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TC Dışişleri’nden, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin ‘Doğu Akdeniz’ ile ilgili bölümüne tepki
TC Dışişleri’nden, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin ‘Doğu Akdeniz’ ile ilgili bölümüne tepki

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ndeki Doğu Akdeniz’e ilişkin bölümün yine “köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla” kaleme alındığını belirterek, AB’nin, Rum/Yunan ikilisinin maksimalist politikalarına alet olduğunu bildirdi.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi Hakkındaki Soruya Cevabı:

‘Dün (23 Nisan) yapılan AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz’e ilişkin bölümünün yine köhnemiş bir birlik dayanışması anlayışıyla kaleme alındığını görüyoruz.

Bildirinin bu bölümü, AB’nin, uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir.

Bu anlayışla bir sonuç alınamayacağını artık AB’nin anlaması gerekmektedir.

AB’den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan’ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir.

Daha önce de vurguladığımız üzere, Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.’

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