TC Dışişleri'nden AB'ye tepki: Ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmek haddine değildir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir" denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Doğu Akdeniz’de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı ve dürüst bir arabulucu olmalıdır" dedi.
Açıklamada ayrıca, "AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz. AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir" ifadelerine yer verildi.
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