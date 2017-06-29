TC Dışişleri'nden açıklama geldi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk tarafının konferansta yapmış olduğu öneriye ilişkin iddiaları yalanladı.

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında dün başlayan konferans bugün de devam ediyor.



Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı konferansta bugün paralel masalarda tüm başlıklar birlikte ele alınıyor. 5 başlıkta geriye kalan ve uzlaşı bekleyen tüm hususlar birbiriyle ilintili olarak paket yaklaşımıyla ele alınacak.



Taraflar, garantörlerle birlikte saat 09.30’da (KKTC saati ile 10.30) birinci masada 5’li toplantıya başladı. İkinci masada ise saat 11.00’de (KKTC saati ile 12.00) liderlerin, müzakere heyetleriyle birlikte geriye kalan başlıkları müzakereye devam etmesi bekleniyor.





Konferansın akşam oturumlarının ise, günlük çalışma programına göre kararlaştırılması öngörülüyor.



Toplantıların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran’da New York’ta varılan mutabakat uyarınca, tüm konuların birlikte bir paket olarak ele alınabileceği uygun bir çalışma planlamasıyla sürdürülmesi hedefleniyor.



GARANTİ SİSTEMİNİN NEDEN GEREKLİ OLDUĞU ANLATILDI

Bu arada, Türk tarafının, konferansın ilk gününde Kıbrıs’taki garanti sisteminin kurulacak yeni ortaklığın yaşaması için neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle anlattığı öğrenildi.



Türk Dışişleri’nde elde edilen bilgiye göre, Türk tarafının “Güvenlik ve Garantiler” başlığına ilişkin görüşlerini ayrıntılı olarak izah ettiği dünkü toplantı sadece “Güvenlik ve Garantiler” başlığının ele alındığı bir ortam olmadı. Türk tarafının, iki taraf arasında sürdürülen başlıklarda açıkta kalan konularda varılacak ilerlemenin konferansın başarısı için gerekli olduğuna da vurgu yaptığı kaydedildi.



TC DIŞİŞLERİ’NDEN ASKER ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ HABERLERİNE YALANLAMA

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk tarafının konferansta yapmış olduğu öneriye ilişkin iddiaları yalanladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, dün akşam gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtında, “İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir” dedi.