  • BIST 1.565
  • Altın 416,910
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

TC Dışişlerinden Erbil'e Papa'ya verilen pul tepkisi: Vahim hatayı derhal düzeltin

»
TC Dışişlerinden Erbil'e Papa'ya verilen pul tepkisi: Vahim hatayı derhal düzeltin
TC Dışişlerinden Erbil'e Papa'ya verilen pul tepkisi: Vahim hatayı derhal düzeltin

Papa Francis, Irak’ı ziyaret eden ilk Katolik Lider olarak tarihe geçti. Bu ziyarette Bağdat Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşen Papa, ikinci gün de Necef'te Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile buluştu.

Erbil’de ziyaretine devam eden Papa, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Bu ziyaretin anlam ve önemine yönelik olarak bir pul bastıran IKBY, pulun üzerindeki haritada Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu toprakları 'Kürdistan' olarak gösterildi ve bu alan içerisinde İran ve Suriye'den de topraklar yer aldı.

TC Dışişleri: Vahim hatayı derhal düzeltin

Konuyla ilgili Türk Dışişlerinden ise tepki gecikmedi. Yayınlanan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı10 Mart 2021 Çarşamba 16:37
  • Survivor'da kim elendi? Çağrı diskalifiye mi oldu?10 Mart 2021 Çarşamba 11:13
  • Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye Önemli Bir Müttefik" Vurgusu10 Mart 2021 Çarşamba 11:03
  • İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket10 Mart 2021 Çarşamba 10:53
  • Türkiye’de işsizlik oranı açıklandı: Yüzde 12,210 Mart 2021 Çarşamba 10:37
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı10 Mart 2021 Çarşamba 00:03
  • NASA, Mars’tan toplanan örnekler ile Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.09 Mart 2021 Salı 22:16
  • Kadına şiddete dikkat çekmek isterken buz kütlesinin altında kalıyordu09 Mart 2021 Salı 21:42
  • Defne Samyeli: Şiddete uğramayan kadın yok, kalıcı adımlar atılmalı09 Mart 2021 Salı 21:21
  • Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim09 Mart 2021 Salı 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti