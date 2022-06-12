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TC Dışişleri’nden Fransa’da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

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TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında bulunduğu karakolda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Merter Keskin ile ilgili "Merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.
TC Dışişleri’nden Fransa’da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa’da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkında yazılı açıklama yaptı.

Keskin’in, 12 Ocak 2021 tarihinde Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini bildiren Sözcü Bilgiç, şunları belirtti:

* “Konu, Fransız yargı makamlarına aksetmiş olup soruşturma süreci devam etmektedir.

* Olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilciliklerimiz tarafından merhumun ailesiyle yakın temas içinde olunarak, gerekli hukuki ve manevi destek sağlanmaya devam edilmektedir.

* Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır.

* Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz.”

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