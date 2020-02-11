TC Dışişleri’nden garanti sistemi açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rum basınında, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garanti sistemini kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un imzası ile yapılan resmi açıklamada, 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları hatırlatılarak, Türkiye’nin bu konuda tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumunun belli olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs’ta kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurguladığına da yer verildi.