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TC Dışişleri’nden KKTC’ye BM desteği

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TC Dışişleri’nden KKTC’ye BM desteği
TC Dışişleri’nden KKTC’ye BM desteği

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın Birleşmiş Milletler’e sunduğu 4 başlıktan oluşan önerileri desteklediğini bildirdi.

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar‘ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.
Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

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