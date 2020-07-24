TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı; hutbede kılıç geleneği nedir?

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irad etti.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okurken, Ayasofya Camii'nin dört minaresinden 4 müezzin cuma namazını okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da minbere Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek kılıçla çıktı.

Hutbede 'Kılıç' geleneği nedir?

Osmanlı'dan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Geleneğin ardındaki hikâye ve mesaj şu şekilde:

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii'de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor.

"Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı söz konusu. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor"